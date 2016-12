146 motoristas foram autuados após operação da PRF realizada no Piauí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentou os resultados da ‘Operação Natal’, que deu início na última sexta-feira (23/12), nas rodovias federais do estado do Piauí. Segundo o relatório da operação, que teve duração de apenas dois dias, a PRF realizou 608 testes do bafômetro e registrou 21 pessoas dirigindo sob o efeito de álcool, 21…