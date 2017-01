4ª tentativa de fuga é abortada na penitenciária Irmão Guido em um mês

A diretoria e os agentes da Penitenciária Irmão Guido, zona Sul de Teresina, abortaram hoje (27) a 4ª tentativa de fuga na unidade prisional, em menos de um mês. Nesta sexta-feira, durante vistoria, foi encontrado um túnel que já dava acesso à parte externa do presídio.

Kleiton Holanda, da diretoria do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi), informou que no momento havia cinco presos na cela 20 do pavilhão D, onde o túnel foi localizado.

Os detentos são: Alaniel Inácio da Silva Lima, o ‘Lani’, e Ronaldo da Cruz Silva – que segundo o agente foram os articuladores do plano de fuga. Estavam na cela ainda Reginaldo Vieira da Silva, Adriano Pereira da Conceição e Wellington Pereira da Silva.

“Mas sabemos que havia outros presos participando disso. Eles já estão isolados, vão ser ouvidos pela diretoria e saberemos mais informações. Mais uma vez conseguimos desarticular um planejamento de fuga da penitenciária. Esses detentos estão cumprindo pena pelos mais diversos crimes, de tráfico até homicídio”, disse o agente.

Ele destacou que a diretoria decidiu realizar vistoria nas celas depois que recebeu informações de que haveria uma fuga. O túnel já tinha um metro de profundidade e três de comprimento. As infiltrações constantes na unidade prisional e o solo frágil facilitam a escavação.

As outras tentativas de fuga foram: duas no pavilhão C e uma na área externa da penitenciária.

