7 concursos no Norte e Nordeste com salários até R$ 7,5 mil

Sete concursos no Norte e Nordeste encerram as inscrições até o dia 15 de janeiro. Os salários vão até R$ 7,5 mil. Veja as opções:

1) BA – Prefeitura de Pé de Serra

São 199 vagas de nível fundamental, médio e superior. As inscrições foram prorrogadas. Há vagas para advogado, assistente social, enfermeiro, médico, enfermeiro, nutricionista, odontólogo, veterinário, entre outras.

Salário: até R$ 6 mil

Inscrições: até 31 de dezembro pelo site do IDM Concursos

2) BA – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba)

São 60 vagas de nível médio e superior.

Salário: R$ 6.021,64

Inscrições: até 3 de janeiro pelo site do IBFC

3) CE – Companhia de Gás do Ceará

São 21 vagas para níveis médio e superior. Há oportunidades para administrador, advogado, analista de sistemas, contador, economista, engenheiro e engenheiro de segurança no trabalho.

Salário: R$ 7.289,63

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site da Cegás

4) PE – Governo de Pernambuco

O concurso oferece 92 oportunidades para profissionais de saúde com nível superior ou médio. Médicos, biomédicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem são elegíveis. As vagas são para diferentes regiões do estado.

Salário: até R$ 7.514,74

Inscrições: até 20 de janeiro. As inscrições devem ser feitas via Sedex, com aviso de recebimento (AR), encaminhadas à Diretoria Geral de Gestão do Trabalho, situada na Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, Bongi (Recife-PE) ou presencialmente nos endereços e horários indicados no edital.

5) RN – Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

Há um total de 4 oportunidades para nível superior. O cargo disponível é o de procurador do município de terceira classe.

Salário: até R$ 6.923,22

Inscrições: até 15 de janeiro pelo site do Ibam

6) PA- Prefeitura de Irituia

São centenas de vagas para os níveis fundamental, médio e superior De nível superior há oportunidades para advogado; analista de sistema; assistente social; contador; educador físico; enfermeiro; engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental; engenheiro civil; engenheiro florestal; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; geólogo; médico clínico geral; médico pediatra; nutricionista; professor de educação física; professor de arte; professor de educação infantil; professor de música; professor de ensino fundamental; psicólogo; sociólogo; terapeuta ocupacional e veterinário.

Salário: até R$ 5 mil

Inscrições: até 9 de janeiro pelo Portal Fadesp

7) PA Prefeitura de Magalhães Barata

São 297 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Entre os profissionais de nível superior que são buscados estão: enfermeiro, psicólogo, procurador, nutricionista, fonoaudiólogo, médico, engenheiro civil.

Salário: R$ 5 mil

Inscrições: até 31 de janeiro de 2017 pelo site do Instituto Agata

Cidade Verde

Relacionado