Acidente de carro na rodovia PI-120 deixa várias pessoas feridas

Um acidente que aconteceu na tarde do ultimo domingo, 08 de janeiro, na rodovia PI-120, trecho que liga as cidades de São Miguel do Tapuio e Pimenteiras, Piauí, deixou pelo menos sete pessoas feridas, mas nenhuma em estado grave.

Segundo informações repassadas a nossa reportagem por populares que moram nas proximidades do local do acidente, o veículo modelo Frontier de cor preta, teria tombado nas proximidades da fazenda Betânia, na região do povoado Mendes.

Informações extra-oficiais que não puderam ser confirmadas pela reportagem, dão conta de que o veículo transportava sete pessoas, entre elas duas senhoras com idade entre 45 e 50 anos. Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital da cidade de Valença e algumas foram transferidos para Teresina.

Um morador da região informou à reportagem que o veículo Frontier pertence a um senhor conhecido como Francisco Cazé, residente na fazenda Boa Vista, zona rural de São Miguel do Tapuio.

