Alunos são acusados de incendiar ônibus ao serem expulsos de escola

Um ônibus que fazia o transporte de alunos para a escola Joca Vieira, localizado na PI-113, entre José de Freitas e Teresina, pertencente a rede municipal da capital piauiense, foi incendiado durante um evento na sede da escola.

Suspeita-se que os autores foram ex-alunos da unidade educacional, que estavam na escola e foram expulsos do evento após fazer vandalismo dentro da colégio. Os jovem ameaçaram tocar fogo no carro da diretora e no prédio escolar, como não conseguiram, ateara fogo no ônibus que ficou totalmente destruído.

O caso foi denunciado no 21° distrito policial, que está pedindo ajuda da população para identificar os culpados.