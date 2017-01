Anunciado calendário para chamar aprovados em concurso da ‘Seduc’

A secretária da Educação, Rejane Dias, anunciou na manhã desta sexta-feira (20/01), em reunião com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTE), o cronograma de chamamento dos aprovados no último concurso realizado pela Seduc para professores efetivos.

Nesse mês de janeiro a Secretaria vai chamar 340 aprovados. Esse número equivale a 25% dos 1.360 concursados que esperam o chamamento. Pelo calendário, será convocado o mesmo número em junho de 2017, e nos meses de janeiro e junho de 2018.

Na segunda-feira (23/01) a Seduc vai anunciar os nomes dos primeiros convocados. “Conseguimos garantir as vagas tendo em vista as aposentadorias que irão ocorrer, abrindo espaço para a contratação de novos professores sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra alternativa é a troca de professores substitutos pelos efetivos nos locais onde há essa necessidade”, comentou Rejane Dias.

O concurso para professor da Seduc foi homologado em dezembro de 2014 e teve validade prorrogada para o final de 2018. Foram aprovados 2.156 candidatos. Em 2015 a Secretaria da Educação chamou 700 e, agora, apresenta um plano para convocar os demais. “Foi uma decisão muito importante, porque o governo chama agora parte dos concursados e se comprometeu em chamar os demais antes do fim da validade do concurso”, declarou a presidente do SINTE, Odeni de Jesus.