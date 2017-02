Após confusão durante o final de semana, comandante Xavier anuncia fim da guarda particular noturna em São Julião

O comandante do Grupamento de Polícia Militar (GPM) de São Julião – PI, Cabo Xavier, comunicou que a guarda municipal que fazia a segurança noturna particular em São Julião, está suspensa por tempo indeterminado.

O fato se deu após um dos membros da empresa de segurança se envolver numa confusão durante o final de semana onde um menor de idade foi baleado no povoado Mandacaru e teve que ser levado para a capital, Teresina. O menor foi baleado na perna, passou por cirurgia e não corre o risco de morrer.

De acordo com Cabo Xavier, após o GPM de São Julião ficar sabendo do ocorrido tomou todas as medidas cabíveis.

“Já tomamos todas as medidas cabíveis, comunicamos tudo a 4ª Cia de Polícia de Fronteiras e a justiça se encarregará de tudo”, disse o comandante Xavier.

Xavier disse que já se reuniu com a família do jovem baleado e lamentou o ocorrido.

“Já me reuni com a família e a partir de agora o caso ficará a disposição da justiça, quanto à Guarda Noturna pedimos para não mais trabalharem em nosso município”, informou o comandante.

