Apostas na Mega da Virada movimentam lotéricas; prêmio já chega a R$ 225 milhões

A poucos dias do fim de 2016, cresce a expectativa para o sorteio da Mega-Sena da Virada. Este ano, o prêmio está acumulado em R$ 225 milhões até agora e pode aumentar até o sorteio, que ocorre no sábado (31), às 21h.

As apostas para garantir uma vida milionária já fazem parte dos rituais de mudança de ano de muitos brasileiros. Na fila das lotéricas, apostadores de diferentes perfis preenchem as cartelas. Uns mais tímidos, outros mais confiantes, todos sonhando em virar o ano com a conta bancária recheada. Uma mulher que não quis se identificar diz que costuma jogar na Mega-Sena tradicional e este ano resolveu tentar pela primeira vez a Mega da Virada. “Sempre coloco os mesmos números. Vim fazer um exame, vi a lotérica e me chamou a atenção o número da virada. Quem sabe dá certo.”

Já o funcionário público Francisco Brandão Lisboa aposta na Mega da Virada desde o início do concurso, em 2009. Persistente, só este ano já fez oito apostas individuais e ainda está participando do bolão do trabalho com mais 17 colegas. E até sábado, último dia para registrar as apostas, quer arriscar mais números. “Eu venho de casa com os números prontos. Escolho sozinho ou com a família”, conta.

Lisboa já chegou a gastar mais de R$ 2 mil em apostas. Para ele, a loteria é um investimento que vale a pena. “Se eu ganhar, me mudo de Brasília. A vida aqui está difícil”, disse o funcionário público natural de Corrente, no Piauí.

Apostas

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 14h (horário de Brasília) de sábado em qualquer casa lotérica do país. Para quem joga seis números, o valor da apota é de R$ 3,5. Já o Bolão Caixa, que é a aposta feita em grupo, tem o valor mínimo de R$10 nas casas lotéricas. A probabilidade de acerto para quem jogou seis dezenas é de uma em 50.063.860.

A premiação da Mega da Virada ocorre em três faixas: para apostadores de seis, cinco e quatro números. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é dividido com os que acertaram cinco números. Não havendo acertadores de cinco, o prêmio é rateado entre os que acertaram quatro números. Se persistir a ausência de vencedores, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

Desde 2009, quando ocorreu o primeiro concurso da Mega Sena da Virada, 28 brasileiros acertaram as seis dezenas. No primeiro ano, o prêmio de R$ 144,9 milhões foi dividido entre dois vencedores. O maior prêmio acumulado foi sorteado em 2014, quando quatro apostadores dividiram R$ 263, 2 milhões. O ano passado teve o maior número de vencedores na faixa principal: seis apostadores (três deles do Espírito Santo) dividiram o valor de RS 247 milhões. Até hoje não houve vencedor solitário na primeira faixa de premiação.

Fonte: Agencia Brasil