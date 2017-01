Apresentador da TV Antena 10 é esfaqueado em Teresina

Na noite deste sábado (21), o apresentador de TV Mariano Marques foi esfaqueado durante a festa carnavalesca da Banda Bandida, no Centro de Teresina. A tentativa de homicídio ocorreu quando Mariano estava participando da tradicional prévia de carnaval que há anos é realizada no centro da capital.

O apresentador de TV e amigo de Mariano, Ítalo Mota, afirmou que o jornalista estava na festa quando um homem tentou assaltá-lo e antes que ele esboçasse qualquer reação, o esfaqueou nos dois braços. Segundo ele, no braço esquerdo a facada atingiu uma artéria que provocou grande derramamento de sangue no local, o que fez Mariano cambalear e sua pressão baixar.

“O médico disse que Mariano teve sorte em sobreviver, porque perdeu muito sangue”, declarou Ítalo Mota. Ainda segundo ele, por sorte Mariano foi socorrido na própria festa por uma enfermeira do hospital Unimed que amarrou o braço do apresentador utilizando uma camisa para estancar o sangue e o encaminhou imediatamente para o hospital HTI, no bairro Piçarra, na zona Sul de Teresina.

Ítalo Mota disse que o estado de Mariano é grave e está esperando a chegada de um cirurgião no HTI para fazer uma cirurgia. Ele foi colocado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) inconsciente e respirando através de uma máscara de oxigênio. “Após a cirurgia, Mariano continuará na UTI do hospital”, falou Ítalo.

De acordo com ele, o homem que tentou matar o apresentador estava sozinho no momento do crime.

O tenente Luis Henrique, da CPU da Polícia Militar que coordena todas as unidades da corporação em Teresina informou que os policiais foram ao local da tentativa de homicídio, no Centro e foram informados que Mariano já tinha sido levado para atendimento médico. “O que nós sabemos é isso, que ele foi esfaqueado e foi levado para receber atendimento”, declarou ele.

Mariano é cabelereiro, tem um programa na TV Antena 10 e no carnaval tem um programa onde exibe sambas enredo e faz concursos carnavalescos. Muitas vezes ele desfilou como destaque nas escolas de samba de Teresina e promoveu por muitos anos o concurso miss gay.









