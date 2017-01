Área Pastoral de Curral Novo do Piauí realiza Assembleia de Pastoral

Com os objetivos de refletir a temática anual da Igreja a nível diocesano e nacional, avaliar a caminhada da Igreja e traçar metas para o trabalho pastoral do ano de 2017, a Área Pastoral São Francisco de Assis formada pelos municípios de Curral Novo e Caridade do Piauí realizou no sábado, 21 de janeira, sua primeira Assembleia de Pastoral.

O evento aconteceu na Igreja Matriz de São Francisco na sede de Curral Novo e reuniu representantes das comunidades, conselhos de pastorais, conselhos econômico e movimentos, juntamente com o vigário, Padre Francisco Berto de carvalho. A assembleia também contou com a participação do pároco da Paróquia São Simão, Pe. Miguel Feitosa Pereira.

O primeiro momento foi conduzido pelo Padre Francisco Berto que fez uma reflexão mariológica a partir do capítulo VIII da Constituição Dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II Lumen Gentium. Após intervalo, retomando as atividades, realizou-se a setorização da Área Pastoral dividindo-a em doze setores identificados pelos nomes dos Doze Apóstolos. Os trabalhos da manhã finalizaram com a oração do Ofício da Imaculada Conceição.

À tarde, os participantes se reuniram em grupos para a avaliação da caminhada das comunidades após a criação dos conselhos comunitários de pastoral e elaboração de metas para a vivência do Ano Mariano na área pastoral e nas comunidades.

Conforme a partilha dos trabalhos em grupos, notou-se que houve avanços na caminhada das comunidades com a criação dos Conselhos Comunitários de Pastoral, aumentando o interesse e envolvimento das famílias nos serviços pastorais, influenciadas pela presença e orientação do Padre nas comunidades, bem como a ocorrência de reuniões dos conselhos para discussão e tomada de decisões.

Mediante a reflexão da temática feita pelo Padre, os participantes abordaram na partilha que Maria é cheia de graça, Virgem Mãe, modelo de Igreja (atenta às necessidades dos filhos), modelo de cristã (Maria não quis apenas ser mãe, é exemplo de serviço, fidelidade e doação). Ainda de acordo com as citações dos grupos, o ano mariano deve ser vivenciado concretamente na área pastoral por meio de formações nas comunidades sobre a temática mariológica, peregrinação com a imagem de Maria, oração do Terço Mariano e do Ofício da Imaculada Conceição em família e em comunidade, novenas e promoção de eventos sobre a vida e missão de Maria.

Concluída a partilha dos grupos, ocorreu a elaboração do calendário 2017 da Área Pastoral São Francisco de Assis, concluindo assim, a primeira assembleia de pastoral.