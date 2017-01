Aulas da rede estadual de educação devem iniciar em 13 de fevereiro

O calendário anunciado pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc) sofreu uma alteração nas datas do período letivo de 2017. Com a mudança, o início das aulas deve acontecer no dia 13 de fevereiro.

Os profissionais da educação estadual deverão participar de 06 a 09 de fevereiro de um planejamento pedagógico e curricular. O primeiro período de atividades deverá ser concluído em 11 de julho de 2017.

As matrículas para o ano letivo acontecerão de 03 a 13 de janeiro. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) houverão vagas para todas as modalidades de ensino: ensino regular do fundamental ao médio, profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos (EJA).