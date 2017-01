Bando invade sítio, rende caseiro e leva armas e munições no Piauí

Um grupo de pelo menos cinco homens armados invadiu um sítio (Sítio Afagos) na PI-113, próximo a cidade de José de Freitas e fez um verdadeiro arrastão no local. O crime aconteceu na noite desta segunda feira (23) quando homens chegaram ao local armados e renderam o caseiro, identificado apenas como Silvestre.

Ao entrar na casa, os bandidos também renderam a esposa e então começou a busca por objetos de valor dentro da casa. No momento, os proprietários do sítio não estavam no local.

Dos bandidos que entraram no local, pelo menos 3 estavam de capacete, o que dificulta a identificação. Os bandidos conseguiram levar do local armas como rifles, um revólver calibre 32, uma espingarda e dois aparelhos celular pertencente aos moradores da casa.

Após roubarem os objetos o grupo seguiu em fuga tomando rumo até o momento desconhecido. Policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar de José de Freitas atenderam à ocorrência e empreenderam diligências para tentar capturar os criminosos. Até o momento ninguém foi preso.

Com informações do JFAgora

