Carro é furtado em Sussuapara

Na noite do último sábado, 07, um veículo Fiat Uno Whay, de cor vermelha e placa NHZ-0441 de Picos, ano 2009, foi furtado no bairro Novo Paquetá, em Sussuapara.

Wilson Sousa Leal, proprietário do veículo, relatou a Polícia Civil que estacionou o carro e ao retornar algumas em algumas horas o local o mesmo havia sido levado.

De acordo com o delegado Jonatas Brasil, o furto aconteceu entre 23h40 do sábado e 02h30 do domingo e o fato de não haver câmeras de segurança no local dificulta a investigação.

A vítima prestou Boletim de Ocorrências, mas até o momento o veículo não foi recuperado.