Carro ocupado por quatro mulheres capota na BR 343, no Piauí

Um automóvel marca e modelo ‘Citroên C3’ com placa de Teresina, capotou com quatro pessoas dentro na BR-343 em uma curva há poucos metros da ponte do rio Piranji há 5 Km da cidade de Buriti dos Lopes, nesta segunda-feira (02/01).

O acidente ocorreu em uma das curvas perigosas do trecho. Apesar do capotamento e da barreira de proteção sair do lugar; as quatro mulheres que ocupavam o veículo não sofrerem ferimentos e recusaram atendimento do SAMU.

As jovens seguiam de Parnaíba onde passaram a virada de ano e retornavam para Teresina. Mesmo com o fluxo intenso nenhum carro seguia sentido contrário no momento do acidente, o que seria trágico. Inspetores da PRF preservaram o local e orientaram o trânsito. A condutora do veículo fez teste que não apontou uso de bebida alcoólica.

