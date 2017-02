Carro roubado é abandonado no Piauí com 50 kg de maconha

Policiais militares aprenderam um veículo carregado com 50 kg drogas no fim da tarde de ontem (06). O carro havia saído do município de Eliseu Martins, a 489 km de Teresina. Os ocupantes estavam em atitude suspeita e após perseguição policial abandonaram o veículo na cidade de Canto do Buriti, distante 405 km da Capital….