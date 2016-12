Chuva forte derruba cobertura de estádio de futebol e deixa adolescente ferido no Piauí

Uma forte chuva com ventania derrubou no final da tarde desta quarta-feira (28/12) toda a cobertura das arquibancadas do Estádio de Futebol Jacob Sampaio Almendra, na cidade de José de Freitas-PI, a 48 km de Teresina. O estádio municipal que é conhecido como Jacozão está com obra inacabada.

Essa cobertura que foi derrubada pelo temporal foi colocada pela administração do prefeito Josiel Batista da Costa (PSDC) que mandou interditar o estádio no dia 22 de novembro deste ano.

A chuva com ventania caiu na cidade de José de Freitas, por volta das 17h50, tendo tido uma pausa e por volta das 19h50 desta quarta-feira começou a chover novamente no Município.

Um estudante identificado como João Vitor, de 16 anos, que reside no bairro Cidade Nova, naquela cidade, estava próximo as arquibancadas e foi atingido pela estrutura metálica, sofrendo ferimentos no braço, na mão e no pé. O adolescente foi medicado e passa bem.

