Chuvas que caíram na região de Picos somam mais de 100mm; índice é considerado baixo

As chuvas que caíram até o momento na região de Picos já somam 111milímetros, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O índice é considerado baixo para o período e não tem animado os agricultores.

O chefe de Meteorologia de Picos, Eugênio Lopes, explicou que até agora no mês de janeiro choveu apenas 32 milímetros, e as precipitações tem sido de intensidades moderadas e irregulares o que dificulta molhar bem o solo.

“Até agora no mês de janeiro choveu menos que no ano passado. Mas existem previsões de mais chuvas, o que acontecerá é que estas serão irregulares, em áreas isoladas, o que não é bom para a agricultura”, disse Eugênio Lopes.

Números

Dezembro – 79mm

Janeiro- 32 mm

No entanto, Eugênio Lopes acrescenta que há previsões de mais chuvas nos próximos dias e meses. As mesmas serão mais significativas para aumentar o volume nos reservatórios de água no Estado que estão secos devidos os últimos cinco anos de seca.

Em se tratando das temperaturas, estas ainda continuam elevadas durante o período da tarde atingindo a marca dos 35°C. Na manhã devido o resfriamento e a umidade provocados pelas chuvas, a temperatura do ar tem permanecido em 25°C.