Comércio é arrombado no interior de São Julião

O Mercadinho Menina, comércio de gêneros alimentícios foi arrombado na madrugada desta sexta-feira, 30 de dezembro, no povoado Mandacaru, em São Julião. O estabelecimento fica localizado no centro do povoado. De acordo com informações, os ladrões arrebentaram o portão da frente adentraram ao estabelecimento comercial e furtaram todo o dinheiro do caixa, pneus de motos…