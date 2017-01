Confira 10 fotos incríveis de lugares do interior do Piauí

Confira uma seleção de 10 fotos de lugares incríveis do interior do Piauí. São lugares lindos, veja: Rio Parnaíba no município de Uruçuí-PI. Foto enviada pelo nosso seguidor @saviomarrtinsb Esse lindo lugar fica em Monte Alegre do Piauí. A paisagem é tão bonita que nem precisa de filtro. Registro da @annekarolaaa Essa é a…