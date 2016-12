Contas com vencimento entre 30 de dezembro e 1º podem ser pagas na segunda (2)

Publicado por: Odaliana Carvalho Veloso | Data: 30/12/16 As agências bancárias fecharam as portas nesta sexta-feira (30) e voltam a atender os clientes na segunda-feira (2). As contas de consumo de água, luz, telefone e TV a cabo e os carnês com vencimento entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro podem ser pagos na segunda-feira (2), sem…