Crédito da casa própria recua mais de 40% no acumulado do ano até novembro

O volume de financiamentos imobiliários com recursos da caderneta de poupança somou R$ 41,2 bilhões entre janeiro e novembro deste ano, uma queda de 41,8% em relação ao mesmo período de 2015, informou nesta sexta-feira (23) a Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança).

Em novembro, contudo, houve alta. O crédito imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiu R$ 3,98 bilhões no último mês, alta de 9,2% em relação a outubro. O volume mensal financiado foi o quarto maior do ano, mas em relação a novembro de 2015, ainda houve queda de 2,7%.

No acumulado de 12 meses, entre dezembro de 2015 e novembro de 2016, foram destinados R$ 45,99 bilhões para aquisição e construção de imóveis com recursos da poupança, uma retração de 43,5% em relação aos 12 meses precedentes.

Fonte: G1

Relacionado