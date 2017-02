Detran divulga calendário dos mutirões de provas práticas no interior

O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI), por meio da Diretoria de Habilitação, divulgou, nesta quinta-feira (2), o cronograma dos mutirões de provas de direção veicular para retirada da 1ª Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para candidatos que residem no interior do estado. O calendário compreende os meses de fevereiro e março de 2017, com capacidade de realizar cerca de 400 exames ao dia.

Piripiri, Picos, Parnaíba e Floriano são as cidades pelas quais o mutirão de exames práticos do órgão vai passar durante esses dois meses. O agendamento para a realização da prova estará disponível 15 dias antes da chegada da banca examinadora na cidade.

Arão Lobão, diretor-geral do Detran, destaca que a ida da banca às cidades proporcionam mais oportunidades e agilidade no processo de obtenção da CNH. “A banca viaja para diversos municípios, dessa forma, os candidatos que residem nessas cidades ou próximo a elas não precisam vir até Teresina para fazer o exame. Além da praticidade, o cronograma diminui a demanda da capital”, explica o gestor.

O cronograma teve início nesta quinta-feira (2), no município de Piripiri, a 164 km de Teresina, e se encerra no dia 24 de março, na cidade de Parnaíba. “A banca examinadora realiza 150 exames práticos duas rodas, categoria A e 250 exames práticos quatro rodas, categoria B, C, D e E por dia”, informa Lobão.

As provas práticas são avaliadas seguindo as normas da resolução nº 168, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 14 de dezembro de 2004, onde são estabelecidos normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétrico, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação, especializados e de reciclagem, além outras providências.

As bancas são compostas por 42 examinadores e cinco secretárias, designados, conforme legislação, pelo diretor-geral do Detran, Arão Lobão, além de possuírem curso específico para o exercício da função.

Governo do Piauí