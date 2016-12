Dois irmãos são baleados ao sair de enterro e morrem abraçados no Piauí

Dois irmãos foram assassinados a tiros após saírem de um enterro, por volta das 11h desta segunda-feira (26), no bairro Cidade Jardim, Zona Leste de Teresina. Segundo o sargento Aldaiso, da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar, as vítimas ainda tentaram fugir, quando foram baleadas e morreram abraçadas sobe uma cerca de arame…