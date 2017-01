Em entrevista Dr. Jonas fala sobre as primeiras ações a frente da prefeitura de São Julião

O médico Jonas Bezerra de Alencar, o Dr. Jonas (PSB) acaba de elencar as primeiras ações de seu governo junto ao executivo municipal de São Julião – PI. Em entrevista ao PortalÉNotícias, Dr. Jonas falou das dificuldades e os desafios de seus primeiros dias como prefeito de seu município.

Desafios

“Os desafios são muitos, mas não podemos esmorecer, estou montando aos poucos minha equipe de governo e o nosso intuito é colocar o município nos trilhos. De início montamos uma equipe emergencial para a limpeza e recolhimento do lixo da cidade e povoados, como ainda não licitamos uma empresa responsável pela coleta, tivemos que tomar tal atitude”, informou.

Secretariado

Dr. Jonas informou que já começou a ser definido o seu secretariado do 1º escalão, e disse que deverá contemplar todos os partidos da base aliada e que um dos critérios para escolha, será a aptidão do escolhido para as questões logísticas de cada área. “Não divulgamos oficialmente ainda, pois faltam alguns, e não queremos divulgar pela metade”, disse o prefeito.

Saúde

Dr. Jonas informou que juntamente com seu vice, o enfermeiro Sodson Rocha (PPS) fez todo um apanhado das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e diante disso, já tomou as primeiras medidas. “De início compramos todos os medicamentos, materiais e utensílios hospitalares que faltavam. Nos próximos dias, faremos um cronograma completo de atendimento de modo que não faltará nem médicos e nem profissionais para o atendimento à nossa população”, pontuou Dr. Jonas.

Hospitais

O prefeito informou que acaba de viajar para Teresina para definir o convênio da Unidade David Bezerra de Alencar junto ao município. “Preciso saber se a referida Unidade de Saúde pertence ao estado ou ao município ou se trabalhará no regime de parceria, pois a partir dessa definição, é que montaremos nosso plano de atendimento médico ao público”, declarou Dr. Jonas.

Por Jeremias Carvalho/PortalÉNotícias

