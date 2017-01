Estado quer 100 mil alunos de volta às aulas da Educação de Jovens e Adultos

Jovens e adultos piauienses que deixaram a sala de aula terão a oportunidade de retomarem os estudos por meio do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) está com matrículas abertas para essa modalidade de ensino até o dia 07 de fevereiro.

A meta da Seduc é alcançar 100 mil novas matrículas em todo o estado e os interessados devem procurar as escolas da rede pública estadual de seu município. Para cursar o Ensino Fundamental nessa modalidade, é necessário ter a cima de 15 anos e, para se matricular no Ensino Médio, é preciso ter mais de 18 anos.

Segundo a diretora da Unidade de Educação de Jovens e Adultos da Seduc, Conceição Andrade, a partir da próxima semana, será realizada uma campanha intensiva, tanto na capital como no interior, para acelerar os processos de matrículas e incentivar esse público a voltar para a escola.

A diretora ressalta ainda que os alunos matriculados terão mais oportunidades de entrar no mercado de trabalho. “Trinta por cento das vagas do Sistema Nacional de Emprego (Sine) será destinada aos alunos da EJA, cadastrados no sistema. A ação é fruto de uma parceria entre a Seduc e a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Setre)”, afirma Conceição Andrade.

Os alunos devidamente matriculados nessa modalidade de ensino poderão também participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), que deve ocorrer no mês de junho. O exame pode ser realizado para pleitear certificação no nível de conclusão do Ensino Fundamental e Ensino Médio.