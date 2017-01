Estágio Pastoral dos Seminaristas encerra neste sábado na cidade de Alegrete do Piauí

Encerra neste sábado, 14 de janeiro, o Estágio Pastoral dos Seminaristas da Diocese de Picos na cidade de Alegrete do Piauí. O encerramento acontecerá às 17h com Celebração Eucarística presidida pelo bispo diocesano de Picos, Dom Plínio José Luz da Silva e, concelebrada pelos demais sacerdotes presentes na Igreja de Nossa Senhora de Fátima.

Na oportunidade, os seminaristas Gildo Coelho e José Marcos, ambos do 3º ano de Teologia, estarão recebendo o Ministério de Leitor e o seminarista Claudio Santana, 2º ano de Teologia, o ministério de Acólito.

Desde o dia 02 que os seminaristas estão em Alegrete, em estágio pastoral, conhecendo de perto a vida do povo. A primeira semana, 02 a 07, foi vivenciada nas comunidades do interior, a segunda semana, 08 a 14, na sede do município.

No final da Missa, o Projeto Amigos do Seminário, em forma de agradecimento pela força de vontade, doação voluntária e contribuição de cada amigo e animador, fará o sorteio de uma TV LED 32’’ e um Smartfone Samsung. A TV será sorteada entre todos os amigos do projeto e o Smartfone entre os animadores.

Quem não puder estar presente terá a oportunidade de acompanhar pela Rádio Cultura FM 104,3 MHz ou pelos aplicativos Cultura FM de Picos e Pascomradio.