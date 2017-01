Estiagem prejudica plantações e Piauí tem queda de 56,5% na produção

A produção agrícola do Piauí amargou queda de 56,5% de 2015 a 2016. A informação é do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado pelo IBGE. Em 2015, a produção de grãos fechou o ano em 3.077.075 toneladas. Em 2016, foram produzidas apenas 1.339.112 toneladas de grãos.

A queda foi a segunda maior do Nordeste e a terceira maior do país. A redução só não foi pior que as registradas nos estados de Sergipe (-66,8%) e Amazonas (-66,3%). No Piauí, a área plantada em 2015 foi de 1.329.619 hectares. Em 2016, houve redução de 8,6%. A área plantada caiu para 1.214.875 hectares, seguindo a tendência observada no Nordeste, cujas únicas exceções foram nos estados de Pernambuco e da Paraíba.

Estimativas para 2017

Segundo análise do IBGE, a safra Piauí, em 2016, foi prejudicada pela estiagem. Porém, os produtores acreditam na melhoria do regime de chuvas e, portanto, fazem uma estimativa de produção bem acima do que foi colhido em 2016, conforme segue na tabela abaixo, com índices de crescimento também acima do projetado para o Brasil e para a região Nordeste.

Para o Brasil como um todo a estimativa dos produtores é de um crescimento na produção da ordem de 16% e para as Regiões do país o seguinte crescimento: Norte -> 13,4%, Nordeste -> 73,0%, Sudeste -> 11,1%, Sul -> 5,8% e Centro-Oeste -> 20,5%.

