Estudante da Ufpi é detido suspeito de tentar incendiar ônibus

Um estudante de Filosofia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) foi apontado como um dos suspeitos de invadir e tentar atear fogo em um ônibus na noite de ontem (10). Luan Alves dos Santos, 23 anos, estaria na companhia de outros homens encapuzados que chegaram a jogar gasolina dentro do veículo – que fazia linha Universidade Circular I- e tocar fogo um dos pneus.

O caso ocorreu em frente à Casa do Estudante, dentro do campus da Ufpi, em Teresina. O motorista do ônibus conta que havia parado o veículo para a entrada de passageiros, quando foi surpreendido por um grupo encapuzado.

“Eu parei para que os passageiros entrassem no ônibus e fiquei dando informações para um que perguntava se o ônibus passava na zona Norte. Enquanto isso, cinco vieram correndo encapuzados e já chegaram mandando eu descer: desce, motorista! desce, motorista! Fiquei assustado e até pensei que fosse um assalto, pois eles mandaram eu abrir a porta do carro”, conta o motorista Benedito Francisco de Sousa.

O litro usado para transportar combustível foi deixado no local. O ônibus não foi destruído devido a intervenção de vigilantes da universidade e também de policiais militares da Força Tática que passavam pelo local e usaram um extintor para evitar a propagação das chamas.

“Quando eu desci, eles jogaram gasolina dentro do ônibus. O litro ainda está aqui. E também jogaram uma bomba lá dentro do carro. Jogaram gasolina embaixo do ônibus e atearam fogo. Ainda bem que foi no pneu e foi bem em frente aos guardas da Ufpi. Eu ainda tô nervoso”, desbafa o motorista.

No ônibus ficaram apenas algumas marcas de destruição, pois o fogo foi controlado rapidamente. Passageiros e vigilantes foram à Central de Flagrantes de Teresina prestar esclarecimentos e fazer o reconhecimento do suspeito detido.

Aumento da passagem de ônibus

Nesta terça-feira (10), Teresina enfrentou o terceiro dia de protestos por conta do reajuste da passagem de ônibus para R$ 3,30. Na segunda-feira (09), um ônibus chegou a ser incendiado na Avenida Frei Serafim. Desde então, o policiamento no centro da cidade tem sido reforçado e os teresinenses têm encontrado dificuldades na volta para casa.

Cidade Verde









Fonte