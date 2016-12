Estudantes do Piauí devem ficar atentos aos prazos de matrículas para 2017

A pré-matrícula online da rede estadual de educação referente ao ano letivo de 2017 encerra no próximo dia 30. A pré-matrícula abrange somente os novos estudantes que vem de escolas municipais ou particulares e pretendem cursar o Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissional, Educação de Jovens e Adultos ou Proeja.

A pré-matrícula pode ser realizada no site: http://www.seduc.pi.gov.br/matriculaonline/. A ferramenta online auxilia na escolha do estudante, já que assim que é realizado o cadastro, ele mostra opções de escola perto de sua moradia. “O aluno, ao fazer o cadastro, recebe cinco opções de escolas próximas a região de onde vive. Mas devemos deixar claro que são apenas opções, a escolha fica por conta do estudante”, afirma o Analista de Sistema, Mario Meireles.

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) lembra ainda que algumas escolas da rede estadual possuem exame classificatório como forma de selecionar os alunos. Dessa forma, o estudante deve ficar atento se a escola de sua preferência possui o seletivo.

MATRÍCULA

Após a pré-matrícula, terá início o período de matrículas que acontece entre os dias 02 e 06 de Janeiro de 2017. A data marca também o início da confirmação da renovação de matrículas dos alunos que já freqüentam as escolas da rede estadual e também daqueles que serão remanejados. Nessa fase o aluno deve se dirigir até a escola escolhida.

Os alunos que já estudam na instituição não precisam realizar a pré-matrícula online, já que sua matrícula se renova ao fim do ano letivo.

CALENDÁRIO

Pré-matrícula online- 12 a 30 de dezembro

Renovação, transferência e remanejamento de alunos que já fazem parte da rede- 02 a 06 de janeiro

Confirmação de matrícula para os alunos novos que fizeram a pré-matrícula online- 09 a 13 de janeiro

Início do período letivo- 07 de fevereiro

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

– Ensino Fundamental

Histórico escolar original, quando for o caso; 02 (duas) fotos tamanhos 3×4, Comprovante de residência.

-Ensino Médio

Cópia de documentos de identificação (Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento); Certificado de conclusão e Histórico Escolar do Ensino Fundamental;Histórico escolar original, quando for o caso; Cópia do título de eleitor, quando maiores de 18 (dezoito) anos; 02 (duas) fotos tamanhos 3×4. Comprovante de residência

– Ensino Profissional

Cópia de documentos de identificação (Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento); Cópia do Certificado de Reservista, para alunos do sexo masculino entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e cinco) anos; Certificado de conclusão e Histórico escolar do Ensino Fundamental;Histórico escolar original, quando for o caso; Cópia do título de eleitor, quando maiores de 18 (dezoito) anos; 02 (duas) fotos tamanho 3×4.

– Ensino Fundamental E Médio Modalidade EJA (Presencial)

Cópia de documentos de identificação (Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento); Cópia do Certificado de Reservista, para alunos do sexo masculino entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e cinco) anos; Certificado de conclusão e Histórico escolar do Ensino Fundamental; Histórico escolar original, quando for o caso; Cópia do título de eleitor, quando maiores de 18 (dezoito) anos.

-Proeja com o programa de educação com mediação tecnológica – Canal Educação

Cópia de documentos de identificação (Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento); Certificado de conclusão e Histórico escolar da 1ª Série do Ensino Médio; Histórico escolar original, quando for o caso; Cópia do título de eleitor, quando maiores de 18 (dezoito) anos.

Confira o Edital de Matricula