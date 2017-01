Família de Francisco Santos faz campanha para adolescente de 15 anos que sofre de doença rara

A jovem Bianca Rodrigues, de 15 anos, vem sofrendo com uma doença indefinida para os médicos piauienses. Bianca natural da cidade de Francisco Santos, na região sertaneja do Piauí, sofre com constantes dores de cabeça e internada no Hospital Universitário de Teresina, ainda não recebeu um diagnóstico definitivo. Segundo informações, a jovem já foi submetida a diversos exames, testes de meningite, mas não se chega a uma conclusão do caso.

Devido a gravidade do estado de saúde da jovem, Bianca passou 60 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A equipe médica responsável pelo caso suspeita de que trata-se de uma doença rara no sistema nervoso. A orientação é buscar tratamento na medicina de São Paulo, onde poderá ser mais bem assistida e/ou dependendo da gravidade do caso, fora do país. No entanto o grande desafio é que a família de Bianca não possui condições financeiras de custear o tratamento.

Uma campanha vem sendo mobilizada através das redes sociais em prol de arrecadar fundos para custear o tratamento da jovem. Para quem deseja fazer doações entrar em contrato através do telefone:

(89) 9 8117-6750

Conta para depósito

AG-31780, CONTA-51747-0

CLEIDENIR LEAL RODRIGUES (Mãe).

Piaui em Foco