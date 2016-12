Família de Francisco Santos procura por jovem desaparecida há 10 dias em São Paulo

Familiares da jovem Ivonete Brito,de 37 anos, natural do Povoado Boa Viagem, no km 87, zona rural de Francisco Santos, buscam por informações do seu paradeiro. A jovem que estava residindo há pouco mais de um mês com o ex-namorado na cidade de Paulínia, no Estado de São Paulo, está desaparecida desde o dia 17 de…