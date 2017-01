Foragido acusado de matar dois irmãos é preso do Piauí

Um homem condenado pelo assassinato de dois irmãos que ocorreu em outubro de 2008, em um bar da Vila Dagmar Mazza, e que estava foragido desde 2013, foi preso pela Divisão de Capturas (DICAP) na manhã desta terça-feira (24), no bairro Angelim, Zona Sul de Teresina. O homem foi localizado pela polícia na residência de sua mãe.

“Esse mandado já estava sendo aguardado desde 2013, e foi expedido pela segunda vara do júri. O acusado estava foragido e somente agora foi localizado e a prisão efetuada. Ele participou do crime que vitimou dois irmãos no dia 19 de outubro de 2008, depois de uma briga em um bar. O crime causou grande repercussão na época”, informou.

Segundo Cadena, ao ser abordado pela polícia o homem disse que era inocente, afirmando que participou da briga, mas que não matou as vítimas. Ele não resistiu à prisão.

“Ele negou os fatos. Alegou que participoi da briga no dia da morte dois irmãos, mas que fugiu ao escutar os tiros. Já foi tudo esclarecido e ele irá aguardar o julgamento pela segunda vara do júri”, encerrou.

O acusado foi encaminhado à Central de Flagrantes onde permanecerá preso até ser levado à Júri Popular.

