Funasa destina 17% do orçamento do próximo ano para obras no Piauí

O presidente Nacional da Funasa, Henrique Pires, assinou nesta segunda-feira (26) o termo de convênio com 34 prefeitos para o Orçamento 2017. Ao todo, estão sendo destinados R$ 27 milhões para obras e ações no Piauí, o que representa 17% de todo orçamento da Funasa para o próximo ano.

“Estamos assinando R$ 27 milhões em programação de convênios da Funasa. São R$ 10 milhões para abastecimento de água, R$ 7 milhões para melhoria habitacional no combate a doença de Chagas, R$ 7 milhões para construção de banheiros e quase R$ 1 milhão para educação em saúde ambiental. São 34 convênios ao todo. Tivemos a participação maciça dos prefeitos que compareceram, e em breve eles estarão licitando e dando início a essas obras”, afirma Henrique Pires.

A solenidade de assinatura aconteceu na sede da superintendência da Funasa no Piauí. Segundo o presidente nacional do órgão, Henrique Pires, é um montante significativo de investimentos destinados principalmente a comunidades de zonas rurais, levando saneamento básico a quem mais precisa.

Ainda de acordo com o presidente da Funasa, entre os principais convênios assinados estão os que construirão os sistemas de abastecimento de água das cidades de José de Freitas e São Miguel do Tapuio, além do que permitirá a compra do caminhão coletor de lixo para a cidade de Lagoa do Barro, município que já tem aterro sanitário, tem licença ambiental e um plano de resíduos sólidos.

Ainda este ano serão assinadas as emendas de senadores e de deputados. Entre os que destinaram valores para obras e ações de saneamento básico estão os senadores como Elmano Férrer (PTB) e Regina Sousa (PT), e os deputados Átila Lira (PSB) e Fábio Abreu (PTB).

