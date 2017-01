Gil Carlos deve ser aclamado presidente da APPM nesta sexta

Os prefeitos piauienses elegerão, através de assembleia geral ordinária, o novo presidente da Associação Piauiense de Municípios – APPM. Como é candidato único, o prefeito de São João do Piauí, Gil Carlos Modesto, será aclamado presidente. Também serão eleitos os membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Diretor.

A assembleia acontecerá nesta sexta-feira (6), iniciando às 9h com a abertura e primeira convocação dos prefeitos. Todos os prefeitos eleitos para o mandato de 2017 a 2020 estão aptos a participarem. Após a primeira convocação, havendo o quórum de 50% mais um prefeito, a chapa encabeçada pelo prefeito Gil Carlos será aclamada.

Caso não haja o quórum necessário, a assembleia será suspensa por uma hora retornando então com qualquer número de participantes. O anúncio da aclamação acontecerá por volta do meio-dia. Logo em seguida, acontece a posse, com a presença de deputados, senadores e do governador Wellington Dias.

Com a presença dos prefeitos, haverá também, concomitantemente, a assinatura do convênio para a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB). Cem municípios celebrarão os convênios com a Fundação Nacional de Saúde. O presidente da entidade, Henrique Pires, participará do evento.



