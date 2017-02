Grupo é detido em motel após postar fotos com armas e drogas no Piauí

Quinze pessoas foram levadas para a Central de Flagrantes em Teresina durante a madrugada desta segunda-feira (6). Segundo a polícia, entre as pessoas do grupo estavam seis adolescentes e cinco homens. Eles estavam consumindo drogas e bebidas alcoólicas dentro de um motel, localizado na Zona Norte da capital. Depois de serem interrogados, apenas um rapaz continua preso.

De acordo com o tenente Rafael Nepomuceno, do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRone), a polícia foi ao local depois de ver as postagens dos suspeitos em uma rede social.

“Eles entram no motel por volta das 19h de domingo e começaram a divulgar imagens do que estava acontecendo dentro do quarto. Uma das imagens postada era de uma garota segurando uma arma. Ao ver as fotos, a polícia identificou o local e foi esperar o momento que o grupo saísse do estabelecimento para fazer a abordagem. Isso aconteceu por volta das 3h desta segunda-feira”, contou.

Ainda segundo o tenente, seis adolescentes estavam na companhia dos cinco homens e outras quatro mulheres. O grupo foi conduzido para a Central de Flagrantes com objetivo de serem interrogados. Após o depoimento, apenas um rapaz permaneceu detido pelo crime de porte ilegal de arma.

“Havia um traficante de Timon no grupo, mas ele não ficou preso. Um dos comparsas assumiu o porte da arma e como não havia outra acusação, ele foi liberado”, destacou o tenente Rafael Nepomuceno.

G1

