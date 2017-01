Homem é assassinado com vários tiros em Pio IX

Mais um assassinato foi registrado na cidade de Pio IX. Um homem identificado apenas por “Juleudy do Júlio Galdino” foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira,04. A vítima era proprietária do Clube J. Arraes. Segundo informações preliminares, dois homens chegaram ao estabelecimento citado e efetuaram vários disparos contra a vítima. “Juleudy do Júlio Galdino” não…