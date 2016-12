Homem é preso com 700 maços de cigarros avaliados em R$ 7 mil

Na quarta-feira, dia 21 de dezembro, um homem identificado como Franklin George Carvalho Schmitt, de 33 anos, foi preso em posse de 705 maços de cigarro e 120 quilos de fumo no município de Floriano, a 247 km de Teresina. O material encontrado não possui nota fiscal, segundo informaram os policiais militares do município.

De acordo com informações repassas pela Polícia Militar, era realizada ronda de rotina quando, de repente, os policiais se depararam com um veículo modelo Linea de cor cinza, conduzido por Franklin. Ao fazer abordagem no interior do carro, foram encontrados 705 maços de cigarro e 120 quilos de fumo.

O acusado foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento e segue preso. O material apreendido, segundo os policiais que parrticiparam das ações, está avaliado em R$ 7 mil.

Durante consulta no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, os policiais verificaram que a placa do carro NNC 9001 de São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, pertence a outro veículo.

Material encontrado com Franklin George Carvalho Schmitt (Crédito: Divulgação)

Imagens: Divulgação/Polícia Militar) (Imagens: Divulgação/Polícia Militar)