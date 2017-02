Homem tem dedo decepado ao tentar estuprar jovem com transtorno mental

Um pescador teve o dedo decepado ao ser flagrado tentando estuprar uma adolescente com problemas mentais na cidade de Ilha Grande, Litoral do Piauí. Segundo a Polícia Militar, o fato ocorreu na tarde de sábado (4). Dois lavradores que trabalhavam em uma roça viram o momento que o suspeito passou com a vítima e flagraram…