ICMS sobe de 17% para 18% e deve aumentar preços no Piauí

Desde o dia 1º de janeiro está valendo a nova alíquota do ICMS no Piauí, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 16 de dezembro. O imposto cobrado aos empresários passa de 17% para 18% – e deve ser repassado aos consumidores.

“Você olhando a alíquota acha que 1% é pouca coisa, mas se a gente for levar em consideração todo o momento que estamos vivendo [de crise econômica], é um percentual significativo, que termina elevando os preços dos produtos. É imposto em cima de imposto, vai afastar o consumidor”, declara Tertuliano Passos, vice-presidente do Sindicato dos Lojistas.

O superintendente de Receita da Sefaz, Antônio Luiz, explica, porém, que o reajuste incide apenas em uma das alíquotas do ICMS. “Nós temos diferentes alíquotas de ICMS. A cesta básica, por exemplo, continua 12%. Alguns produtos, como bebidas, já têm mais de 27%. Energia elétrica é 25%. Só os produtos que estavam 17% no ano passado subiram esse 1%. Esse reajuste vai para o Fundo de Combate à Pobreza, gerido pela Sasc”, esclarece. A perspectiva é que a arrecadação do Fundo aumente em R$ 1 milhão.

