IFPI de Picos lança edital para professor substituto

O Campus Picos do Instituto Federal do Piauí (IFPI) lança o edital do processo seletivo para contratação de professor substituto para as áreas, uma vaga cada, de Administração e Biologia.

As inscrições podem ser feitas no período de 24 a 27 de janeiro, das 8h às 14h e 13h às 16h, exclusivamente na coordenação de Gestão de Pessoas do IFPI, Campus – Picos, Av. Pedro Marques de Medeiros, s/nº, Bairro Pantanal. Para efeito de inscrição é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato, sendo permitida apenas uma inscrição por CPF. A inscrição é realizada mediante preenchimento de ficha específica para tal fim, disponível no Campus Picos e como anexo no edital, sem cobrança de taxa.

O processo seletivo consta de duas etapas: análise/avaliação de títulos e prova didática (aula prática). O regime de trabalho é de 40 horas semanais.

O resultado final da seleção vai ser divulgado no dia 02 de fevereiro.

