IFPI divulga resultado de concurso para professor e técnico-administrativo

A Coordenação de Seleção de Pessoal (CSEP) do Instituto Federal do Piauí (IFPI) publicou o resultado preliminar do concurso para servidores técnico-administrativos e professores da instituição. O processo seletivo, que teve as provas aplicadas em dezembro passado, ofertou 58 vagas em diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior. O resultado final da prova objetiva…