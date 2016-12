Indústria automotiva inova e apresenta os principais lançamentos de 2017; confira

O ano de 2017 irá reservar novidades de todas as marcas automotivas, muitas delas já confirmadas para serem comercializadas no Brasil. A Audi irá importar a nova geração do A5 Coupé, que incorpora as evoluções do A4 em uma carroceria de estilo mais ousado e elegante. Outra novidade é o Q2, uma opção diferenciada no segmento mais concorrido do mundo, o de utilitários esportivos.





Para quem deseja muita esportividade, a pedida é o o RS3 Sedan, que tem motor 2.5 de cinco cilindros, 400 cv e 49 kgfm de torque. A previsão é de que seu lançamento ocorra no quarto trimestre.

Na Chevrolet, as principais novidades disponíveis já no começo do ano serão o renovado Cruze Sport6 e o Tracker, ambos com novo motor Turbo Flex de 153 cavalos, que entrega mais força e economia de combustível.

A Nissan irá produzir o Kicks no Rio de Janeiro até o fim do primeiro trimestre de 2017, oferecendo a versão mais em conta S, e mantendo os modelos completos SV e SL. O Kicks foi o destaque dá montadora japonesa em 2016, recebendo premiações da imprensa especializada.

Na Renault, serão três as novidades com pegada aventureira. O Kwid será o SUV urbano da marca, com maior altura em relação ao solo e posição mais elevada de dirigir, além de ser o único do segmento a trazer de série 4 airbags para maior segurança.

Com design francês e sofisticação, o Captur chega às lojas em março, em duas opções de motorização: 1.6 com câmbio manual ou automático CVT e, para quem quer mais potência, 2.0 com câmbio automático. O pacote de itens de série inclui airbags laterais, sistema Media Nav Evolution, controles eletrônicos de estabilidade e de tração, assistente de partida em ladeiras, chave cartão presencial com botão de partida e retrovisores elétricos rebatíveis.



Já o Koleos é a aposta da marca no segmento superior. O SUV traz o recurso 4x4i, que por meio de um seletor alterna entre os modos 2WD, 4WD Auto e 4WD Lock. Entre os equipamentos de série estão seis airbags, alerta de veículos em pontos cego, auxiliar de estacionamento autônomo, sistema multimídia com tela touchscreen de 8,7 polegadas vertical, som com 13 alto-falantes Bose, teto solar panorâmico, quadro de instrumentos customizável e comandos de voz, entre outros.

E a Volkswagen fará o lançamento da Amarok com motor V6, com 224 cavalos e maior torque.

Além disso, devido ao grande sucesso que causou no Salão do Automóvel, o Gol GT, que homenageia o esportivo de primeira geração de 1984, deve voltar à vida em 2017. O motor ainda é sigilo, e a previsão de lançamento fica para o segundo semestre do ano.

Meio Norte









Link da Fonte