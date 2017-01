Inscrições para Corso de Teresina iniciam na próxima segunda-feira(16)

As inscrições para o Corso do Zé Pereira 2017em Teresina iniciam na segunda-feira (16). Os interessados em participar da festa devem se dirigir à sede da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMCMC) no horário das 7h30 às 13h. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de fevereiro. A organização espera 300 mil foliões na avenida neste ano.

Os participantes devem apresentar a Carteira Nacional de Habilitação(CNH) do motorista condutor e RG do responsável, além da documentação do caminhão regularizado – com fabricação a partir de 1985. Cada caminhão deve entregar 10 kg de alimentos não perecíveis no ato da inscrição para serem distribuídos posteriormente para instituições de caridade.

O Corso acontece no dia 18 de fevereiro, a partir das 16h, na Avenida Marechal Castelo Branco. Os veículos participantes poderão se posicionar a partir das 22h do dia que antecede o evento.

A Fundação irá premiar os melhores caminhões do desfile levando em consideração os seguintes quesitos: originalidade, alegoria e adereços, animação e o cumprimento das normas do Corso. O primeiro colocado ganhará o valor de R$ 2.500, o segundo colocado ficará com R$ 1.500 e o terceiro colocado com R$ 1.000.

Em fevereiro de 2012, Teresina entrou para história ao ter seu corso carnavalesco inscrito no Guinness Book como o maior desfile de carros decorados do mundo. Em 2015, 182 caminhões foram cadastrados e cerca de 250 mil pessoas foram para as avenidas da cidade.

Veículos que podem participar:

– Caminhão de um eixo com comprimento máximo de até 14m e Bitrem até 20m, com altura máxima permitida de 4,2m;

– Mini Trio com foliões em cima do veículo, com som de até 50 decibéis, devidamente decorados. Altura máxima permitida de 4,2m;

– Uso de reboque apenas para transporte de gerador;

Não será permitido

– Foliões na pista destinada aos veículos;

– Caminhão baú, trio elétrico, trator, treminhão, motocicleta, triciclos, quadriciclos e bicicletas;

– Carros de apoio (bebidas, comidas, aparelhagem de som, etc);

– Carros pequenos tipo pick-up e automóveis de passeio;

– Carros com paredões;

– Caminhão caçamba;

– Carroça (com tração animal);

– Ônibus.

