Margarete apresenta Serra da Capivara ao ministro da Cultura

A vice-governadora Margarete Coelho apresentou o Parque Nacional Serra da Capivara ao ministro da Cultura, Roberto Freire, após assinatura do contrato de gestão compartilhada entre o Governo do Estado, Ministério da Cultura, por meio do Iphan; e Ministério do Meio Ambiente, por meio do ICMBio. O ministro e os representantes dos órgãos parceiros conheceram as belezas do parque que possui grande riqueza ambiental e abriga sítios arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres.

A conselheira consultiva da Fumdham, Anne-Marie Pessis, acompanhou a visita e apresentou ao ministro as belezas naturais, mas aproveitou a oportunidade para relatar as dificuldades que o parque enfrenta. “Essa visita do ministro revela como estamos trabalhando hoje, um trabalho que começamos há muitos anos e com poucos recursos, mas que atualmente tem uma pesquisa avançada e damos uma enorme importância à conservação e documentação do patrimônio. Achei que o ministro se sensibilizou com a necessidade de cuidar desse que é um patrimônio mundial. Não deu para conhecer o parque por completo, mas visitou o Sítio do Boqueirão da Pedra Furada que é mais frequentado e conhecido. Foi uma apresentação do sítio e dos problemas que temos para manter a sua conservação”, explica Anne-Marie.

Vice Governadora Margarete Coelho com o Ministro da Cultura Roberto Freire em São Raimundo Nonato( Foto: Benonias Cardoso)

Com o compromisso de participar e assinar o convênio de modelo de gestão compartilhada para o local, Roberto Freire pontuou, durante a visita, que é necessário se olhar para o parque no âmbito mundial. “Viemos aqui, ao Parque Nacional Serra da Capivara, assinar um acordo de gestão compartilhada entre o ministério da Cultura, por meio do Iphan, que irá se juntar ao Ministério do Meio Ambiente, por meio do ICMBio, e ainda associar-se ao Governo do Estado para tentar transformar algo que tem que ser pertencente ao orgulho brasileiro. A Serra da Capivara é um sítio arqueológico que representa toda uma história da humanidade e precisamos dar continuidade e estabilidade aos trabalhos e projetar ainda mais a Serra da Capivara não apenas para o Piauí, o Nordeste ou para o Brasil, mas para o mundo. Temos que começar a olhar mais para cá”, disse o ministro.

Presente às reuniões técnicas desde a terça-feira (24), a vice-governadora Margarete Coelho revelou a alegria de apresentar as belezas do parque aos visitantes e a ativa participação da Fundham, representado pela dra. Anne-Marrie, conselheira e pesquisadora da Fundação Museu do Homem Americano – Fumdham no evento. “É sempre uma alegria mostrar as paisagens e riquezas históricas do Parque Nacional Serra da Capivara. Essa visita tem relevância por reunir os órgãos responsáveis em gerir o parque após assinatura da gestão compartilhada. É necessário que empreendamos os esforços para a preservação, sustentabilidade econômica e assim, consigamos atrair turistas e novos investimentos, sem esquecer o esforço e o trabalho realizado por toda a equipe da Fumdham”, destaca Margarete.

