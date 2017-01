Marisa Letícia passa por nova cirurgia e está em coma induzido

Publicado por: Odaliana Carvalho Veloso | Data: 25/01/17 A esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia, 66, segue em coma induzido por medicamentos nesta quarta-feira (25/1), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, segundo informações da Agência Estado. Na terça (24/1), ela fez uma cirurgia de emergência para estancar o sangramento no cérebro,…