Mato compromete visibilidade de motoristas que trafegam pela PI-113

O mato vem tomando de conta do acostamento da PI-113, que liga Teresina à União, tornando a rodovia perigosa para quem trafega por lá. A situação se repete em diversos trechos, como mostrou a reportagem do PI TV 1ª Edição.

Em alguns pontos, o mato avançou em direção à pista e já cobre praticamente todo o acostamento, um risco para os motoristas e motociclistas.

“Até para ver as placas fica ruim. Às vezes tem um quebra-mola e a gente vai ver já tá em cima. Geralmente tem placa antes e a gente já se precaver, mas assim não dá pra ver”, disse o motorista Ricardo Eugênio.

O problema tem provocado acidentes na PI-113. Nas curvas, o mato dificulta a visibilidade, uma ameaça também para ciclistas e pedestres. “Diminui a visibilidade da pista, às vezes pode entrar um animal e aí fica ruim pra dirigir, principalmente à noite”, comentou a jornalista Geisa Sousa, que passava pelo local.

A sugestão de pauta foi repassada por telespectadores que moram na região, que pedem que seja feita uma capina e limpeza na rodovia. A produção do PI TV 1ª Edição procurou o Departamento de Estadas de Rodagens (DER-PI), mas não conseguiu contato com ninguém do órgão para saber quais providências serão tomadas.

