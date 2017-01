Matrículas na rede estadual de ensino iniciam no Piauí; veja como fazer

Com previsão de início das aulas para o dia 07 de fevereiro, a rede estadual de ensino abre hoje (02) matrículas para alunos que já fazem parte da rede estadual de educação. Para confirmar a inscrição, os estudantes podem se dirigir diretamente à escola em que irão estudar. As matrículas devem se estender até o dia 06 de janeiro. Para os alunos que vão ingressar pela primeira vez na rede estadual de ensino e fizeram ou não a pré-matrícula através da internet a matrícula acontece entre os dias 09 e 13 deste mês.

Segundo a Diretora da Unidade de Gestão e Inspeção Escolar da Secretaria Estadual de Educação, Ana Rejane Barros, os alunos que realizaram a pré-matrícula online devem ir até a escola para a fase presencial do procedimento. Ela ainda conta que adaptações poderão ser feitas caso o número de matrículas exceda o que se é esperado para o ano de 2017.

“A pré-matrícula pela internet já existe desde o ano passado e foi criada no intuito de facilitar o acesso à rede estadual de educação. Através desse método recebemos cerca de 7 mil matrículas. Agora eles devem se dirigir à escola para a fase presencial da matrícula. Caso o número de matrículas ultrapasse o esperado faremos adaptações para receber todos”, explica Rejane Barros.

A rede estadual de ensino possuía em 2016 mais de 270 mil alunos matriculados, a expectativa para o este ano é receber cerca de 100 mil novos estudantes.

Para realizar a matrícula pela primeira vez, pais, responsáveis ou alunos deverão apresentar os seguintes documentos:

– Ensino Fundamental:

Histórico escolar original, quando for o caso; 02 (duas) fotos tamanhos 3×4, Comprovante de residência.

-Ensino Médio

Cópia de documentos de identificação (Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento); Certificado de conclusão e Histórico Escolar do Ensino Fundamental; Histórico escolar original, quando for o caso; Cópia do título de eleitor, quando maiores de 18 (dezoito) anos; 02 (duas) fotos tamanhos 3×4. Comprovante de residência.

– Ensino Profissional:

Cópia de documentos de identificação (Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento); Cópia do Certificado de Reservista, para alunos do sexo masculino entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e cinco) anos; Certificado de conclusão e Histórico escolar do Ensino Fundamental; Histórico escolar original, quando for o caso; Cópia do título de eleitor, quando maiores de 18 (dezoito) anos; 02 (duas) fotos tamanho 3×4.

– Ensino Fundamental E Médio Modalidade EJA (Presencial):

Cópia de documentos de identificação (Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento); Cópia do Certificado de Reservista, para alunos do sexo masculino entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e cinco) anos; Certificado de conclusão e Histórico escolar do Ensino Fundamental; Histórico escolar original, quando for o caso; Cópia do título de eleitor, quando maiores de 18 (dezoito) anos.

-Proeja com o programa de educação com mediação tecnológica (Canal Educação):

Cópia de documentos de identificação (Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento); Certificado de conclusão e Histórico escolar da 1ª Série do Ensino Médio; Histórico escolar original, quando for o caso; Cópia do título de eleitor, quando maiores de 18 (dezoito) anos.

Fonte: GP1

