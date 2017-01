Médica picoense ainda não encontrou medula óssea compatível

A médica picoense Larissa Almondes Luz, de 29 anos, diagnosticada com leucemia em dezembro de 2015, ainda não conseguiu encontrar um doador de medula óssea compatível.

A informação foi divulgada pela família da médica na página do Facebook da campanha #TodosjuntosporLarissa que percorreu as redes sociais e movimentou a sociedade piauiense em busca de doações de medula óssea.

O texto assegura que a picoense dará continuidade ao tratamento no Piauí e em São Paulo através de medicamentos e não descarta que a jovem ainda possa precisar de uma medula óssea compatível.

Confira texto na integra:

COMUNICADO ESPECIAL

#todosjuntosporlarissa e por todos que precisam:

Nossa Campanha vem a público atualizar, compartilhar e agradecer todas as pessoas dedicadas a nossa causa: MEDULA ÓSSEA. Como todos sabem, Larissa foi diagnosticada com Leucemia em 09/12/2015 e de imediato iniciou tratamento com Quimioterapia, indicada para o caso. Desde então vivenciamos muitos momentos difíceis (muitas intercorrências, internações, UTI, mudanças de rotina, de pensamentos, de objetivos, “reformas físicas, mentais e espirituais”,…dentre tantas outras infinidades de situações que fogem aos nossos planos). Mas os momentos mais marcantes e eternizados em nossos corações foram todas as mãos que se uniram as nossas nos ajudando a caminhar na direção certa, a levantar quando preciso e a ajoelhar diante de Deus sempre. Graças a todos que acompanham, participam e abraçaram a nossa causa, pudemos transformar os momentos difíceis em momentos de força, esperança, fé, resiliência, união, perdão, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A certeza de que nunca estivemos só nos deu a capacidade de enxergarmos que o tempo é o de Deus, assim como as soluções para tudo. No transcorrer do tempo foi preciso tomar também muitas decisões, que temos certeza que não foram nossas, e sim inspiração do nosso Criador. Larissa precisou de tratamento adequado e urgente, de assistência multiprofissional, de um Grande Centro de Saúde, da família e de uma infinidade de amigos (que muitos nem conhecemos ainda). Precisou de muita doação de sangue e hemoderivados, de orações, de amor, carinho,…de muita dedicação. Foi inscrita no REREME (Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea), e assim começamos a nos conscientizar e viabilizar a conscientização do próximo quanto as reais necessidades vigentes em nosso país e de que o Potencial Doador de Medula Óssea tem o poder de doar vida em vida, de salvar e de curar. Tem um super poder dado por Deus. Lutamos, sofremos, idealizamos, sonhamos,…com um Doador de Medula Óssea Compatível. As buscas foram realizadas de forma intensiva no Banco Nacional e Internacional de Doadores de Medula Óssea e não foi encontrado doador(a) compatível adequado para o caso. Assim, foi dado seguimento ao tratamento de forma eficaz e criteriosa, sempre guiado por Deus. Através de avaliação clínica foi viabilizada a continuidade do tratamento de forma medicamentosa. Não podemos ainda dizer concretamente nesse transcorrer da continuidade do tratamento que não precise mais de uma Medula Compatível. O tempo de Deus determinará isso. O que podemos dizer, em respeito ao incansável apoio nos dado, é que muitas mudanças maiores do que as que conseguimos enxergar aconteceram, e Larissa dará continuidade ao tratamento em nosso Piauí em conjunto com o do Grande Centro (São Paulo). Continuemos unidos no amor, na fraternidade, na oração e na fé.? Aproveitamos para ensejar que nossa Campanha continua!!!! ?#todosjuntosporlarissa e por todos que precisam?SEMPRE??”Um dia na sua vida por uma vida inteira.” (ABRALE). Obrigada por toda dedicação, empenho, atenção e respeito com o dom da vida?? Atenciosamente, Valdenor, Judite, Emanuela, Elaine e Larissa. ?

Picos40Graus

Relacionado