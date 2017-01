Menor de 14 anos é apreendido após arrombamento em Picos

Os policiais da Força Tática do 4º batalhão prenderam, na madrugada desta terça-feira (03), um adolescente no momento em que o acusado se encontrava no interior de um estabelecimento, localizado na cidade de Picos, após uma denúncia de arrombamento. De acordo com o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, a guarnição recebeu a informação…