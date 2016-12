Menor de idade que conduzia carro causa acidente em BR

A PRF e a Policia Militar registraram por volta das 17hs desta quinta-feira (22/12), uma colisão envolvendo dois veículos na estrada que liga Parnaíba a Luis Correia, BR 343.

Um adolescente com a idade de 17 anos conduzia um veículo, modelo Siena prata, e ao sair de um loteamento colidiu contra um automóvel Celta, conduzido por Eliakim Soares, que seguia em companhia de uma passageira pela BR em direção a Luis Correia no momento do acidente.

A informação no local era que o Celta teria desviado de um animal e colidiu contra o siena.

Eliakim fraturou o joelho esquerdo, sendo socorrido e levado ao hospital. O menor foi apreendido e conduzido a central de flagrantes pela PRF.

O menor prestou depoimento acompanhado dos pais e disse ao delegado que ao sair do condomínio olhou para os dois lados e não viu o veículo, achando que o mesmo estava em um ponto cego.

Um Boletim de Ocorrência Circunstanciado – B.O.C foi lavrado no cartório criminal em torno do caso.